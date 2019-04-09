Нового главу миссии МВФ в Азербайджане завтра представят правительству - ЭКСКЛЮЗИВ

Новая глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Наталья Тамириса завтра прибудет в Баку.

Об этом заявил Report бывший глава миссии в Азербайджане Мухаммед аль-Корчи.

По его словам, Наталья Тамириса проведет встречи в Палате надзора за финансовыми рынками, Центробанке, министерстве финансов и других экономических структурах: "Я сам приехал в Азербайджан вчера, а новая глава миссии Наталья Тамириса прибудет завтра. Я представлю ее экономическому блоку правительства".

Официальный представитель МВФ также рассказал, почему больше не возглавляет миссию в Азербайджане: "Согласно правилам фонда, я имею право быть избранным один раз и занимать эту должность в течение трех лет. В МВФ насчитывается около 190 членов, и я могу возглавить любую из этих миссий. На данный момент я продолжаю свою работу в Катаре".

Как сообщал Report, Наталья Тамириса приступила к выполнению своих обязанностей в качестве главы миссии МВФ по Азербайджану с января 2019 года. Ее визит в Азербайджан продлится до 11 апреля и носит цель ознакомления с правительством.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.