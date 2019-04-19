Новая услуга для электронных коммерческих порталов от Международного банка Азербайджана

Международный Банк Азербайджана создал новые возможности для порталов, предоставляющих услуги электронной коммерции в нашей стране. С помощью карт Банка онлайн-заказы через эти порталы теперь могут выполняться быстрее, удобнее и безопаснее. Ведь постоянные пользователи порталов, присоединившиеся к этому сервису, вводят информацию о своей карте в систему единожды и сохраняют их. Это позволяет им оформлять последующие онлайн-заказы быстро и всего в одно касание.

Отметим, что безопасность карточных данных обеспечена на уровне требований и стандартов, установленных международными платежными системами. Каждая платежная транзакция завершается только после ввода 3D-кода безопасности, который высылается на мобильный телефон клиента. Это полностью страхует карточные счета от любых нежелательных махинаций.

Первым к этой услуге, созданной Международным Банком Азербайджана, присоединился портал iticket.az. Услуга также открыта для других потенциальных партнеров.Таким образом, любая организация, предоставляющая электронные услуги в стране, может воспользоваться этой возможностью, предоставляемой Международным Банком Азербайджана. Присоединившись к этой системе, организации, занимающиеся электронной коммерцией в нашей стране, смогут еще более развить свои порталы электронной торговли.

Международный Банк Азербайджана на сегодняшний день является лидером рынка страны по охвату банкоматной сети и числу международных платежных систем-партнеров. Весь ассортимент карт Банка можно заказать онлайн по ссылке https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.