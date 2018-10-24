Новая стратегия партнерства АБР с Азербайджаном будет готова в первой половине следующего года

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В первой половине следующего года мы планируем завершить разработку новой партнерской стратегии по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Венчай Жанг на пресс-конференции для журналистов в Баку.

Он отметил, что окончательное решение по новой стратегии будет принято Советом директоров АБР в первой половине 2019 года.

"В настоящее время АБР изучает вопрос, в каких областях экономики может оказать помощь Азербайджану. АБР вложил 2,5 млрд долларов в экономику Азербайджана в 2016-2017 годах. Мы должны постараться, чтобы государство достигло целей на очередные 5 лет ", - сказал он.

Представитель АБР также сказал, что экономические реформы в Азербайджане будут поддерживаться в последующие годы: "Думаю, мы должны продолжать нашу поддержку. В частности, следует оказывать поддержку проектам, связанным с государственной службой. Одним из них является выпуск ценных бумаг в местной валюте. Это будет способствовать развитию экономики. Мы должны обсудить этот вопрос с Центробанком Азербайджана, Палатой надзора за финансовыми рынками и министерством финансов".