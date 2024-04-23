Новая эра для фондовых бирж СНГ: Азербайджан и Узбекистан прокладывают путь

В тени геополитических волнений тихо, но верно происходит событие, которое может иметь далеко идущие последствия для финансового ландшафта СНГ. На днях на заседании Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ) в Ташкенте биржи-члены приняли новый стр

В тени геополитических волнений тихо, но верно происходит событие, которое может иметь далеко идущие последствия для финансового ландшафта СНГ. На днях на заседании Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ) в Ташкенте биржи-члены приняли новый стратегический план, знаменующий собой новую эру сотрудничества и развития.

В центре внимания встречи делегаций Бакинской фондовой биржи (БФБ) и Ташкентской фондовой биржи (ТФБ) стоял обмен опытом и передовыми практиками. Председатель наблюдательного совета БФБ Фарид Ахундов и председатель правления Руслан Халилов поделились опытом перехода Бакинской биржи на новую торговую платформу, подчеркнув ее преимущества в повышении эффективности и ликвидности.

Представители БФБ положительно оценили усилия Узбекистана по открытию доступа к местному фондовому рынку для иностранных инвесторов, ознакомившись с новыми возможностями в этом направлении. Стороны обсудили возможные совместные инициативы по улучшению инфраструктуры рынков капитала Узбекистана и Азербайджана.

Это сотрудничество может стать катализатором для роста и интеграции рынков капитала, не только двух стран, но и в целом в регионе.

К тому же Бакинская фондовая биржа значительно опережает Ташкентскую биржу по всем ключевым показателям. БФБ демонстрирует более высокие объемы торгов, более диверсифицированную структуру рынка, активное развитие рынка корпоративных ценных бумаг. В свою очередь, ТФБ имеет свой свой биржевой индекс UCI и на ее площадке уже проводятся IPO. Причем в прошлом году на Ташкентской бирже прошло сразу 3 IPO (UzAuto Motors, "Узбектелеком", "Узбекинвест"). Однако объем привлеченных средств на всех не превысил 10 млн долларов США, что весьма скромно для экономики Узбекистана. Между тем, появление новых игроков отразилось на рынке. В сравнении с 2022 годом на фондовой бирже в пять раз выросло число сделок.

На Бакинской фондовой бирже в 2023 году было заключено сделок на 27 млрд 335 млн 355 тыс. манатов (16 млрд долларов США), что в 75 раз больше, чем на Ташкентской бирже. Объем торгов на Бакинской бирже в 2023 году вырос на 82,9% по сравнению с 2022 годом.

Однако количество сделок на Ташкентской бирже в 317 раза превысило число операций на БФБ (было 12 918 сделок при росте на 23%).

На Бакинской бирже преобладают сделки репо (63,6%) - ценные бумаги Центробанка, далее идут сделки с государственными ценными бумагами (30,7%) и корпоративными (5,6%). На Ташкентской бирже структура рынка немного отличается, там котируются акции и облигации и с последними в минувшем году осуществлено 477 сделок (за год 7-кратный рост).

Таким образом, сторонам есть чему поучиться друг у друга, а тем более у других стран Содружества.

Ключевым моментом встречи в Ташкенте стало принятие нового стратегического плана МАБ СНГ. План, разработанный с учетом опыта и чаяний бирж-членов, направлен на повышение прозрачности, подотчетности и эффективности работы ассоциации.

В него входят такие меры, как совершенствование системы корпоративного управления МАБ СНГ, укрепление сотрудничества с регуляторами и надзорными органами, содействие развитию новых продуктов и услуг на рынках капитала СНГ, повышение осведомленности о биржевой деятельности среди инвесторов и широкой общественности.

Новый план позиционирует МАБ СНГ как динамичную силу, способную играть ведущую роль в развитии региональных рынков капитала. Он знаменует собой отход от фрагментарного подхода к более целостному и стратегическому видению будущего бирж СНГ.

Влияние этого события на регион трудно переоценить. Новый стратегический план может стимулировать приток инвестиций в регион, содействовать созданию более диверсифицированных и устойчивых экономик, укрепить интеграционные процессы в СНГ.

Ожидается, что в ближайшие годы мы станем свидетелями значительных изменений на биржах СНГ.

Принятие нового стратегического плана стало отправной точкой. Сотрудничество, инновации и стремление к совершенству - вот ключи, которые откроют двери в новую эру процветания для бирж СНГ.