Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Новая эмиссия ОАО Amrahbank признана несостоявшейся.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по ценным бумагам (ГКЦБ), комитет 17 февраля зарегистрировал эмиссию обыкновенных облигаций в количестве 43 165 единиц с номинальной стоимостью каждой облигации 100 манатов (4 316,5 тыс. манатов). В Госкомитете сообщили, что эмиссия признана несостоявшейся из-за истечения сроков размещения.

Отметим, что эмиссия признается несостоявшейся ГКЦБ, если размещается менее 50% выпуска облигаций. Эмиссия также признается несостоявшейся до устранения нарушений. Сразу же после получения уведомления о приостановке эмиссии эмитент должен проинформировать об этом посредством СМИ и в течение 15 дней обеспечить устранение нарушений.

По полученной Report из Amrahbank информации, приостановка эмиссии не связана с размещением облигаций, а является решением самого банка. Так, банк изменил свое прежнее решение об увеличении уставного и совокупного капитала за счет выпуска облигаций и отказался от эмиссии. Банк решил увеличить капитал за счет неразделенной прибыли: "На сегодняшний день совокупный капитал банка отвечает требованиям Центробанка и равен 50 млн. манатов".