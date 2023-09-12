Норвежский суверенный фонд стал крупнейшим акционером банка UBS

Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющий норвежским суверенным фондом, нарастил свою долю в швейцарском банке UBS до 5%.

Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющий норвежским суверенным фондом, нарастил свою долю в швейцарском банке UBS до 5%.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на подсчеты аналитической компании S&P Capital IQ.

NBIM стал крупнейшим акционером UBS, обойдя американские инвестфонды BlackRock и Dodge & Cox. Они владеют 4,9% и 3% акций банка соответственно.

Издание отмечает, что наращивание доли норвежским фондом связано со стремлением UBS привлечь иностранных инвесторов после поглощения Credit Suisse. За последние полгода акции UBS выросли на 30%, а прибыль банка во втором квартале достигла рекордных 29 млрд долларов. Тем не менее многие крупные инвестфонды пока с осторожностью подходят к акциям банка, стараясь понять, насколько быстро и эффективно UBS удастся интегрировать Credit Suisse в свою деятельность.

NBIM и до этого был одним из крупнейших акционеров UBS - в последние два десятилетия он входит в топ-10 акционеров банка. Норвежский суверенный фонд - крупнейший в мире фонд национального благосостояния, его активы достигают 1,4 трлн долларов.