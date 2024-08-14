Норвежский суверенный фонд получил в I полугодии прибыль в 138 млрд долларов

Норвежский суверенный фонд, крупнейший в мире фонд национального благосостояния получил прибыль по итогам первого полугодия в размере 1,48 трлн крон (138 млрд долларов).

Норвежский суверенный фонд, крупнейший в мире фонд национального благосостояния получил прибыль по итогам первого полугодия в размере 1,48 трлн крон (138 млрд долларов).

Как передает Report, об этом говорится в отчете фонда.

Годом ранее прибыль составила 1,5 трлн крон (143 млрд долларов).

Главным источником прибыли фонда остаются акции технологических компаний. Рентабельность акций, приобретенных ранее фондом, составила 27,9%, общая рентабельность вложений по итогам первой половины 2024 года - 8,6%.

В отчете говорится о том, чт о развитие технологического сектора поддерживается высоким спросом на новые решения в области искусственного интеллекта со стороны крупнейших интернет-компаний и компаний-разработчиков программного обеспечения, а также поставщиков полупроводников.

Однако, отмечает Bloomberg, суверенный фонд снизил свои доли в Meta с 1,22% до 1,18% и в нидерландском производителе полупроводников ASML - с 2,61% до 2,54%. Обе компании входят в топ-10 активов Норвежского суверенного фонда.