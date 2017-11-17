Норвежский нефтяной фонд отзывает свои инвестиции из нефтегазового сектора

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Норвежский пенсионный (нефтяной) фонд, активы которого превышают 1 трлн долларов, обратился к правительству для продажи имеющихся в инвестиционном портфеле фонда акций всех нефтегазовых компаний на общую сумму 37 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, в распоряжении фонда имеются акции таких крупных нефтегазовых компаний, как Shell, BP, Total, ExxonMobil и Chevron.

Документ, подписанный руководителями Центрального банка и Нефтяного фонда, направлен в парламент. Если предложение будет принято, фонд отзовет инвестиции в нефтегазовый сектор. Данным решением норвежское правительство намерено застраховать себя от возможных падений цен на нефть.

Отметим, что Норвежский нефтяной фонд владеет 2,3% акций Shell, 1,7% BP, 1,6% Total, 0,9% Chevron и 0,8% ExxonMobil. Доля инвестиций в нефтегазовый сектор составляет 6,4% и занимает 7-е место в совокупном инвестиционном портфеле. Первое место принадлежит акциям финансового сектора (23,3%).