Норвежский ЦБ повысил ключевую ставку до 4,5%

Норвежский центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% годовых по итогам заседания в четверг.

Норвежский центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% годовых по итогам заседания в четверг.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал, что ставка будет сохранена на уровне 4,25%.

Центробанк заявил, что планирует удерживать ставку на текущем уровне некоторое время.

"Мы видим, что экономика "охлаждается", однако инфляция все еще слишком высокая. Повышение ставки сокращает риск того, что инфляция будет оставаться высокой в течение длительного времени, - говорится в сообщении ЦБ. - Ставка, вероятно, будет удерживаться на уровне 4,5% некоторое время".

Инфляция в Норвегии в ноябре ускорилась до 4,8% с октябрьских 4%.

Швейцарский ЦБ (SNB), заседание которого также прошло в четверг, оставил ключевую ставку на уровне 1,75%. SNB сохранил ставку на этом уровне второе заседание подряд, отметив, что инфляционное давление несколько ослабло.

В то же время руководство ЦБ отметило, что продолжит внимательно следить за динамикой инфляции и корректировать денежно-кредитную политику в случае необходимости.

Инфляция в Швейцарии замедлилась до 1,4% в ноябре - минимума с октября 2021 года.

Согласно прогнозу SNB, средняя инфляция в 2023 году составит 2,1%, в 2024 году - 1,9%, в 2025 году - 1,6%. ЦБ также прогнозирует повышение ВВП Швейцарии на 1% в 2023 году и на 0,5-1% в 2024 году.

Курс норвежской кроны к доллару США сегодня днем вырос на 0,7%, к евро - на 1,9%.

Швейцарский франк прибавляет 0,1% в паре с долларом и теряет 0,2% относительно евро.