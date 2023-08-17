Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Норвежский центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4% годовых. Уровень ставки обновил максимум с 2008 года.

Норвежский центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4% годовых. Уровень ставки обновил максимум с 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это решение совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Ставка, с большой вероятностью, будет увеличена еще раз в сентябре по причине по-прежнему высокой инфляции в Норвегии, предупредил регулятор.

"Дальнейшая траектория ключевой процентной ставки будет зависеть от ситуации в экономике. Если она будет развиваться так, как мы ожидаем, ставка в сентябре будет повышена", - отмечается в сообщении.

Согласно июньскому прогнозу регулятора, уровень ставки в 4,25% станет пиковым.

Курс норвежской кроны к евро утром повысился на 0,3%, увеличившись до 11,5095 кроны за евро.