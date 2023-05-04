Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Норвежский Центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 3,25% годовых.

Норвежский Центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 3,25% годовых.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это решение совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Уровень ставки теперь находится на максимуме с декабря 2008 года.

В ЦБ предупредили, что с большой вероятностью, ставка будет увеличена еще раз в июне.

"Мы ожидаем, что ставка достигнет пикового уровня в 3,75%, однако вероятность ее подъема до 4% становится все более высокой", - написали аналитики Nordea Markets.

Курс норвежской кроны к евро вырос на 0,5%, поднявшись до 11,8387 кроны за евро.