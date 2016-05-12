Норвегия увеличивает расходы из нефтяного фонда

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Правительство Норвегии приняло решение увеличить объем средств нефтяного фонда, которые будут потрачены в 2016 году.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт vestifinance.ru, страна все больше использует ресурсы суверенного фонда для предотвращения рецессии.

Норвегия планирует использовать в текущем году 205,6 млрд. норвежских крон (25 млрд. долларов) из доходов, получаемых от продажи нефти, для борьбы с рецессией, сообщает Bloomberg. Как следует из пересмотренного бюджета на 2016 год, сумма вырастет на 10,4 млрд. крон по сравнению с октябрьской оценкой, которая предполагала использование 195,2 млрд. норвежских крон из нефтяного фонда.

"Одним из ключевых приоритетов для правительства в нынешней ситуации является поддержка экономического роста и занятости в секторах, подверженных международной конкуренции", - заявила министр финансов Норвегии Сив Йенсен. "Налоговая реформа, предусматривающая снижение налогов и увеличение расходов на образование и инфраструктуру, имеет важное значение в этом отношении", - добавила она.

Чистая сумма изъятий из суверенного фонда Норвегии, крупнейшего в мире, составит 84,2 млрд. крон (10,3 млрд. долларов), а не 4,9 млрд. крон (600 млн. долларов), как планировалось в октябре. Фонд будет распечатан впервые в истории. Экономика Норвегии страдает из-за низких цен на нефть. Согласно официальному прогнозу, ВВП Норвегии вырастет на 1% в 2016 году и на 1,7% в 2017 году. По оценкам правительства страны, средняя стоимость нефти составит 346 крон (42 доллара) за баррель в этом году и 396 крон за баррель в следующем.

Суверенный фонд Норвегии, основанный в 1998 году, является самым большим фондом национального благосостояния в мире. Стоимость его активов оценивается в 7 трлн. крон (около 860 млрд. долларов). Фонд является держателем 1,3% всех акций, торгуемых на мировых рынках.