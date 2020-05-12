Норвегия потратит из своего суверенного фонда свыше $40 млрд

Власти Норвегии из-за пандемии коронавируса и связанных с ней экономических сложностей собираются изъять 420 млрд крон (40,6 млрд долларов США) из Государственного пенсионного фонда Норвегии — крупнейшего суверенного фонда в мире.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", такие данные содержатся в пересмотренном варианте бюджета страны, опубликованном Министерством финансов во вторник.

Это рекордная сумма, которая когда-либо изымалась норвежскими властями из фонда, общая стоимость которого составляет около 1 трлн долларов США. Ранее предполагалось изъятие из фонда 2,6% его стоимости на 1 января нынешнего года, теперь оно повышено до 4,2%. Во время кризиса 2008–2009 годов Норвегия изъяла из суверенного фонда 4,1%.

Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Ранее агентство Bloomberg уже сообщало о том, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда. Власти Норвегии направляют средства на целый ряд мер — от компенсации упущенного из-за пандемии дохода для компаний до кредитов и повышения пособий по безработице.