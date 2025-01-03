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Номинальный эффективный курс азербайджанского маната вырос

Номинальный эффективный курс азербайджанского маната вырос По состоянию на 1 декабря 2024 года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам достиг 107,5 пункта.
Финансы
3 января 2025 г. 09:40
Номинальный эффективный курс азербайджанского маната вырос

По состоянию на 1 декабря 2024 года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам достиг 107,5 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель вырос на 2,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении рост составил 4,7 пункта, а по сравнению с началом 2024 года - 5,5 пункта.

Реальный эффективный курс маната на 1 декабря прошлого года составил 122,6 пункта, увеличившись на 2,8 пункта в месячном выражении, на 1,2 пункта по сравнению с началом 2024 года и на 0,2 пункта в годовом исчислении.

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Версия на английском языке Nominal effective exchange rate of Azerbaijani manat up
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan manatının nominal effektiv məzənnəsi artıb

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