Номинальный эффективный курс азербайджанского маната вырос

По состоянию на 1 декабря 2024 года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам достиг 107,5 пункта.

По состоянию на 1 декабря 2024 года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам достиг 107,5 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель вырос на 2,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении рост составил 4,7 пункта, а по сравнению с началом 2024 года - 5,5 пункта.

Реальный эффективный курс маната на 1 декабря прошлого года составил 122,6 пункта, увеличившись на 2,8 пункта в месячном выражении, на 1,2 пункта по сравнению с началом 2024 года и на 0,2 пункта в годовом исчислении.