Номинальный и реальный эффективные курсы маната возросли

На конец марта этого года номинальный эффективный курс азербайджанского маната к иностранным валютам составил 72,4 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 0,4 пункта больше, чем по итогам февраля, на 0,2 пункта меньше, чем на начало года, на 8 пункта больше аналогичного показателя прошлого года.

Реальный эффективный курс маната на 1 апреля составил 99,4 пункта. Данный показатель повысился на 0,3 пункта в месячном сравнении, понизился на 0,1 пункта – по сравнению с началом года и увеличился на 3 пункта в годовом сравнении.