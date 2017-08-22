НКО Para выпускает манатные и долларовые облигации

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) зарегистрировала эмиссию облигаций ОАО "Небанковская кредитная организация Para".

Об этом сообщил Report заместитель председателя правления НКО Реджеб Гусейнов.

По его словам, предусматривается выпуск 545 облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая (на 545 тыс. манатов) и 150 облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая (на 150 тыс. долларов или около 255 тыс. манатов). Ценные бумаги будут размещены методом закрытой подписки на Бакинской фондовой бирже и будут проданы физическим лицам.

Напомним, что НКО Para учрежден в этом году на базе ОАО Parabank, чья лицензия была аннулирована в прошлом году. Уставный капитал компании равен 38,887 млн манатов. ПНФР выдала лицензию кредитной организации 30 марта. Это первый случай преобразования банка в НКО в Азербайджане.