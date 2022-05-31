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НКО "Optimal Finance" завершила прошлый год с прибылью

НКО "Optimal Finance" завершила прошлый год с прибылью Небанковская кредитная организация ООО "Optimal Finance" (НКО) завершила 2021 год с чистой прибылью 80 тыс. манатов. Принимая во внимание, что НКО завершила 2020 года с небольшим чистым убытком.
Финансы
31 мая 2022 г. 16:07
НКО Optimal Finance завершила прошлый год с прибылью

Небанковская кредитная организация ООО "Optimal Finance" (НКО) завершила 2021 год с чистой прибылью 80 тыс. манатов. Принимая во внимание, что НКО завершила 2020 года с небольшим чистым убытком.

Как сообщает Report, в прошлом году прибыль Optimal Finance до налогообложения составила 100 тысяч манатов (прошлый год завершен с убытком), а выплаты по налогу на прибыль - 20 тысяч манатов.

На 1 января этого года активы "Optimal Finance" составили 2,906 млн манатов, что в 9,65 раза больше годового показателя. Из них 2,416 миллиона манатов - кредиты, выданные клиентам. Кредитный портфель НКО в 2021 году вырос в 8,95 раза.

За отчетный период обязательства Optimal Finance резко выросли до 2,526 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 26,7% до 380 тыс. манатов.

Напомним, что Optimal Finance был создан в ноябре 2020 года. Его уставный капитал составляет 300 тысяч манатов. Учредителями НКО являются Эльчин Аскерли с долей 50%, Фарид Эйнуллаев с долей 30% и Юсиф Ибрагимов с долей 20%.

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Версия на азербайджанском языке "Optimal Finance" BOKT ötən ili mənfəətlə başa vurub

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