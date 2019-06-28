​НКО Finoko продал купленного 2 года назад конкурента

Небанковская кредитная организация (НКО) Finoko продала купленную в конце 2017 года НКО Union Credit.

Report сообщает об этом со ссылкой на Finoko.

По информации, процесс купли-продажи состоялся в ноябре 2018 года. В течение года Finoko создала местное отделение Union Credit в Товузском районе, затем продала кредитное учреждение другому юридическому лицу.

Напомним, что Finoko действует с 2014 года. Ее уставный капитал составляет 2,255 млн манатов. Акционерами являются Эльмин Алиев (председатель Наблюдательного совета) и Эльмар Алиев (член Наблюдательного совета).