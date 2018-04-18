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    НКО Effektivnest покидает еще один учредитель

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Учредители небанковской кредитной организации Effektivnest 15 мая в 17:00 проведут общее собрание.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

    По информации, в повестку дня собрания входит вопрос о выходе одного из учредителей - Руслана Зейгам оглы Гусейнова из состава учредительского совета.

    Напомним, что в начале года из Effektivnest вывел свою долю Фуад Абдуриза оглы Мамедов. В итоге уставный капитал НКО сократился на 200 тыс. манатов или на 17,7%, до 930 тыс. манатов.

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