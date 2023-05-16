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НКО Azmikroinvest завершило прошлый год с убытками

НКО Azmikroinvest завершило прошлый год с убытками Небанковская кредитная организация ООО Azmikroinvest завершила 2022 год с чистым убытком в 12 тысяч манатов. В 2021 года чистая прибыль НКО составила 101 тыс. манатов.
Финансы
16 мая 2023 г. 17:25
НКО Azmikroinvest завершило прошлый год с убытками

Небанковская кредитная организация ООО Azmikroinvest завершила 2022 год с чистым убытком в 12 тысяч манатов. В 2021 года чистая прибыль НКО составила 101 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году убыток компании до налогообложения составил 15 тыс. манатов (прибыль в предыдущем году), а экономия по уплате налога на прибыль - 3 тыс. манатов.

На 1 января текущего года активы НКО составили 1,585 млн манатов, что на 8,6% меньше, чем год назад. Из них 860 тысяч манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. В 2022 году кредитный портфель НКО сократился на 28%.

За отчетный период обязательства Azmikroinvest снизились на 18,2% - до 27 тыс. манатов, балансовый капитал - на 8,3% - до 1,559 млн манатов, в том числе уставный капитал - на 2,9% - до 1,65 млн манатов.

Напомним, что Azmikroinvest был создан в 2014 году. Учредителем является Ильгар Ахмедзаде.

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