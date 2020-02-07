​НКО Азербайджана получили чистую прибыль в размере 15 млн манатов

Небанковские кредитные организации в Азербайджане (НКО) завершили прошлый год с чистой прибылью в 14,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В прошлом году операционные доходы НКО составили 68,2 млн манатов, операционные расходы - 52,1 млн манатов, экономия по отчислениям на специальные резервы - 0,4 млн манатов, непредусмотренные доходы - 1,0 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль - 2,7 млн манатов.

По состоянию на 1 января активы НКО составили 342,6 млн манатов, из которых 238,4 млн манатов – выданные клиентам чистые кредиты.

На конец прошлого года обязательства НКО составили 201,4 млн манатов, а балансовый капитал - 141,2 млн манатов.