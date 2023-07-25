НКО Азербайджана завершили первое полугодие с прибылью

Небанковские кредитные организации (НКО) Азербайджана завершили первое полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 26,3 млн манатов. Аналогичный период прошлого года НКО завершили с убытком в размере 0,7 млн манатов.

Небанковские кредитные организации (НКО) Азербайджана завершили первое полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 26,3 млн манатов. Аналогичный период прошлого года НКО завершили с убытком в размере 0,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в январе-июне доходы НКО составили 83,5 млн манатов (в 2,1 раза больше, чем в предыдущем году), расходы - 49,7 млн ​​манатов (на 76,2% больше), отчисления в специальные резервы - 3,4 млн манатов (в 3,3 раза меньше), непредвиденные доходы - 0,2 млн манатов, а выплаты по подоходному налогу - 4,2 млн манатов (в 5,3 раза больше).

По состоянию на 1 июля текущего года активы НКО составляли 614,2 млн манатов, что на 39,5% больше, чем год назад. Из них 456,5 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 38,9%.

За отчетный период обязательства небанковских кредитных организаций увеличились на 42% - до 359,7 млн ​​манатов, а балансовый капитал - на 36,2% - до 254,5 млн манатов.