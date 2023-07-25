О нас

НКО Азербайджана завершили первое полугодие с прибылью

НКО Азербайджана завершили первое полугодие с прибылью Небанковские кредитные организации (НКО) Азербайджана завершили первое полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 26,3 млн манатов. Аналогичный период прошлого года НКО завершили с убытком в размере 0,7 млн манатов.
Финансы
25 июля 2023 г. 13:18
НКО Азербайджана завершили первое полугодие с прибылью

Небанковские кредитные организации (НКО) Азербайджана завершили первое полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 26,3 млн манатов. Аналогичный период прошлого года НКО завершили с убытком в размере 0,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в январе-июне доходы НКО составили 83,5 млн манатов (в 2,1 раза больше, чем в предыдущем году), расходы - 49,7 млн ​​манатов (на 76,2% больше), отчисления в специальные резервы - 3,4 млн манатов (в 3,3 раза меньше), непредвиденные доходы - 0,2 млн манатов, а выплаты по подоходному налогу - 4,2 млн манатов (в 5,3 раза больше).

По состоянию на 1 июля текущего года активы НКО составляли 614,2 млн манатов, что на 39,5% больше, чем год назад. Из них 456,5 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 38,9%.

За отчетный период обязательства небанковских кредитных организаций увеличились на 42% - до 359,7 млн ​​манатов, а балансовый капитал - на 36,2% - до 254,5 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BOKT-ları I yarımili mənfəətlə başa vurub

Экслюзивные новости

Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi