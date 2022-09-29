НКО Азербайджана могут предоставлять полностью цифровые услуги

Небанковские кредитные организации (НКО) в Азербайджане могут предоставлять полностью цифровые услуги, но для этого необходимо внести изменения в законодательство.

Небанковские кредитные организации (НКО) в Азербайджане могут предоставлять полностью цифровые услуги, но для этого необходимо внести изменения в законодательство.

Об этом сообщила Report исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Жаля Гаджиева.

"НКО работают над определенными инициативами, связанными с цифровизацией, но некоторые из них также добились прогресса в этой области. Например, они собирают документы онлайн. Клиенту приходится идти в офис только для того, чтобы подписать договор и получить кредит. Все остальные документы составляются онлайн. Некоторые НКО сократили персонал в своих филиалах. Остались только некоторые сотрудники, которые также проверяют бизнес заявителей на получение кредита, чтобы увидеть, соответствует ли он бизнес-плану.

Для перехода на полную цифровизацию необходимо внести изменения в законодательство. Мы обсуждаем предложения в этом направлении с Центральным банком Азербайджана. В учреждении ведется работа над стратегией, направленной на развитие микрофинансового сектора. Мы считаем, что после того, как ЦБА утвердит эту стратегию, станет ясно, какие инструменты доступны для нашего сектора и с кем мы можем сотрудничать, чтобы использовать эти инструменты. Вероятно, в ближайшее время ЦБА вынесет этот вопрос на общественное обсуждение. Мы также планируем сотрудничать с Азербайджанской финтех-ассоциацией. Мы ожидаем, что будут внесены изменения в законодательство, чтобы наши встречи, подобные сегодняшним, перешли в практическую плоскость”, - отметил он.