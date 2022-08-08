НКО Aset Maliyyə Texnologiyaları в прошлом году не осуществляло деятельность

Небанковская кредитная организация (НКО) ООО Aset Maliyyə Texnologiyaları не функционировала и в 2021 году.

Небанковская кредитная организация (НКО) ООО Aset Maliyyə Texnologiyaları не функционировала и в 2021 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на финансовую отечность НКО.

Согласно документу, в прошлом году у Aset Maliyyə Texnologiyaları не было доходов и расходов.

На 1 января этого года активы Aset Maliyyə Texnologiyaları, а также балансовый капитал составили 300 тысяч манатов, что в годовом сравнении осталось неизменным. Кредитный портфель и обязательства НКО не были сформированы.

Aset Maliyyə Texnologiyaları было создано в 2017 году. Его уставный капитал составляет 300 тысяч манатов. Учредителем НКО на 100% является Ульвия Садыгова.