Nissan закончил финансовый год с дефицитом свыше 6 млрд долларов

Японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor в 2019 финансовом году (завершился 31 марта) свела свой баланс с дефицитом 671,2 млрд иен (почти 6,3 млрд долларов США по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено на собрании акционеров компании, которое в понедельник состоялось в ее штаб-квартире в городе Иокогама, передает информационное агентство Kyodo.

Президент Nissan Motor Макото Утида принес извинения акционерам в связи с потерями и попросил их одобрить курс корпорации на существенную реструктуризацию ее деятельности в тяжелых условиях на рынке, связанных с пандемией COVID-19. "Мы работаем в крайне жесткой, неопределенной ситуации", - приводит его слова Kyodo.

Менеджмент Nissan Motor планирует, в частности, закрыть заводы в Индонезии и Испании, сократить общие производственные мощности на 20%, провести широкое сокращение рабочей силы.

Одновременно руководство корпорации намерено укреплять кооперацию в рамках франко-японского альянса Renault - Nissan - Mitsubishi, отношения внутри которого одно время существенно охладились из-за ареста в Токио по обвинению в финансовых махинациях бывшего руководителя конгломерата Карлоса Гона. Однако в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке три компании альянса намерены добиваться сокращения издержек на основе более глубокого сотрудничества, отмечает Киодо.

Три компании альянса в 2019 году смогли продать 9,34 млн автомобилей - на 10,9% меньше, чем в предыдущем году. Ситуация еще больше обострилась из-за различных ограничений, связанных с пандемией. В Японии, например, продажи автомобилей в мае упали на 35,2% по сравнению с показателем того же месяца год назад.