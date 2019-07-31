Нынешняя налоговая система Азербайджана существенно отличается от прежней - МНЕНИЕ

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"Налоговые реформы, начатые в стране с конца прошлого года, приобрели широкий размах. Сегодня мы являемся свидетелями результатов реформ в налоговой, фискальной, налогово-бюджетной политике по итогам первой половины 2019 года".

Об этом сообщил Report профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), эксперт-экономист Эльшад Мамедов.

Развитие и экономический рост будут влиять на сбор налогов

По его словам, положительный эффект реализуемых мер очевиден: "С одной стороны, растут поступления в бюджет по налоговой и таможенной линиям, с другой стороны, основная философия налоговых реформ не в увеличении в краткосрочной перспективе поступлений в госбюджет, а в расширении налоговой базы и стимулировании экономического роста. Иными словами, развитие и экономический рост будут влиять на сбор налогов".

Эксперт отмечает, что как показывает мировая практика, жесткая фискальная политика часто не дает положительного эффекта: "Мы смогли заметить, что изменения условий налогообложения доходов с физических лиц в негосударственном ненефтяном секторе в рамках проводимых с начала 2019 года налоговых реформ в действительности послужили расширению налоговой базы и максимальной детенизации экономики. Мы постепенно видим положительные результаты этого процесса. В то же время ужесточение фискальной политики в некоторых соседних странах, повышение ставок налога на добавленную стоимость не оказывают положительного эффекта".

Экономист-эксперт Эльшад Мамедов "Расширение экономических возможностей государства способствовало росту прямых инвестиций в социальную сферу"

Э. Мамедов считает, что основой и философией налоговой политики должно стать расширение налоговой базы и стимулирование экономического роста посредством налоговых реформ: "Поэтому я надеюсь на продолжение реформ. Все это должно проводиться комплексно. Прежде всего, это должна быть налоговая политика, направленная на амортизацию доходов субъектов предпринимательской деятельности, инвестиции, обновление основного и оборотного фондов. То есть налоговая политика должна стимулировать эти процессы для достижения экономического роста. В то же время экономические реформы не могут быть ограничены налоговыми реформами. Иначе не достичь эффективности. Я надеюсь, что мы дождемся утверждения пакета комплексных и систематических реформ в вопросах денежно-кредитной политики в других областях, особенно в банковском секторе".

По словам профессора, одним из основных направлений проводимых с этого года реформ являются серьезные изменения в вопросе взимания подоходного налога с заработных плат работников частного нефтяного сектора: "Безусловно, это повлияло на доходы населения. С другой стороны, увеличение бюджетных поступлений по налоговой линии в результате этих реформ способствовало интенсивной реализации мероприятий в рамках социальной политики, принятой главой государства. Зарплаты, пенсии и пособия увеличились, и все это связано с налоговой, фискальной и бюджетной политикой, когда возросшие экономические возможности государства позволили направить больше средств в социальную политику".

Он полагает, что работы в этом направлении должны быть продолжены, в целом, следует придерживаться адекватности налогово-бюджетной политики, переходить к вопросу применения прогрессивных налоговых шкал, что послужит устойчивости экономики страны.

Ускорились процессы повышения прозрачности в ненефтяном секторе

Результаты первого полугодия этого года неизвестны, но за 5 месяцев 2019 года оборот в ненефтяном секторе вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост оборота по НДС составляет 9,6%. Сектор торговли и общественного питания демонстрирует более высокие темпы роста. В секторе оптовой торговли оборот вырос на 18,4%, в том числе по НДС - на 24,6%. В секторе розничной торговли оборот вырос на 37,3%, в том числе по НДС - 38,2%. Оборот в секторе общественного питания составляет 20,6%.

Другим важным индикатором прозрачности является рост оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур. За пять месяцев 2019 года доля оборота ненефтяного сектора, оформляемого посредством электронных счет-фактур, в общем обороте в годовом сравнении увеличилась с 59,5% до 65,7%. На долю торговли и промышленности пришлось 81,3% возросшей суммы оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур, в ненефтяном секторе. Превышение темпов номинального роста оборота в этом секторе темпов номинального роста ВВП, рост удельного веса оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур, говорит о повышении прозрачности доходов и уровня оформления сделок, что в свою очередь указывает на сокращение объемов "теневой" экономики.

В январе-мае 2019 года совокупный оборот производства и оптовой торговли увеличился на 16,3%, в том числе совокупный оборот по секторам, оформляемый посредством электронных счет-фактур - на 38,3%. В секторе оптовой торговли данный рост составил 43,7%, производства - 30,1%. Удельный вес оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур, в секторе оптовой торговли в общем товарообороте возрос с 68,9% до 83,6%, в производстве - с 65,7% до 75,4%.

Темпы роста оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур, в секторе как оптовой, так и розничной торговли достигли 43,7%. Наибольшие темпы роста данного оборота были зафиксированы в сельском хозяйстве (91,8%), торговле (43,7%), связи (24,2%), промышленности (16,9%) и других видах деятельности (29,9%). Во всех сферах деятельности отмечается рост оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур, в общем обороте.

Одним из положительных процессов с точки зрения повышения прозрачности является увеличение стоимости электронных счет-фактур в секторах розничной торговли и общественного питания на 70,1% и 56,3% соответственно.

Нынешняя налоговая система более лояльная, но жесткая

Эксперт по налоговым вопросам Анар Байрамов рассказал Report, что 6 месяцев - это маленький срок для такой страны, как Азербайджан, где налоговая система периодически меняется. По его словам, существует резкая разница между прежней и нынешней налоговой системами в вопросе подхода к уплате налогов и самим налогоплательщикам: "Следует признать, что нынешняя налоговая система более лояльная, но жесткая. Количество выездных налоговых проверок было сокращено в 4 раза, камеральные налоговые проверки стали более серьезными и строгими, хотя ранее налогоплательщики выплачивали традиционные налоги. Им звонили и говорили, что нужно заплатить такую-то сумму. Подобные случаи в министерстве сократились. Нельзя сказать, что полностью устранены, но значительно сократились".

По его словам, сотрудники налоговых органов более тесно связаны с налогоплательщиками и специалистами налоговой службы: "Между ними существует тесное сотрудничество. Налоговики получают информацию от налогоплательщиков, узнают о недостатках. Они стараются собрать всю информацию и устранить существующие недочеты. В некоторых случаях они проявляют большую волю, выражают свои пожелания".

Эксперт по налоговым вопросам Анар Байрамов "Сокращение количества выездных проверок позволяет налогоплательщикам расширить их бизнес-возможности"

Эксперт подчеркнул, что из-за сокращения выездных налоговых проверок в 4 раза, на сегодняшний день существуют налогоплательщики, которые вот уже три года не подвергаются налоговым проверкам: "Прежняя система не допускала отсутствия проверок в течение года. Внеочередные налоговые проверки проводились даже на восьмой месяц, не дожидаясь завершения года. Сейчас не существуют подобные явления, что положительно влияет на бизнес-среду. Компании также свободно "вздохнули", спокойно управляют оборотом капитала. Все это имеет свои положительные стороны. Сокращение количества выездных проверок позволяет налогоплательщикам расширить их бизнес-возможности".

А. Байрамов отметил, что Азербайджан занимает верхнюю строчку в отчете Doing Bussines по категории "начало бизнеса", и страна достигла высоких показателей в этой сфере: "Сегодня в Азербайджане спокойно можно зарегистрировать компанию за один день, используя только удостоверение личности. Это очень высокое достижение. В ведущих европейских странах такого процесса нет. Но все еще есть некоторые вопросы, по которым мы отстаем".