Взгляд на нынешнее положение страхового рынка Азербайджана и его будущее - МНЕНИЕ

2019 год запомнился переменами на страховом рынке Азербайджана, особенно это коснулось законодательной сферы. Так, принятие в минувшем году законопроектов по аграрному страхованию и обязательному медицинскому страхованию сформировало ряд ожиданий на данном рынке. В то же время в 2019 году необходимость в применении ряда нововведений в сфере обязательного страхования недвижимости стала актуальной.

Report опросил специалистов с тем, чтобы выяснить влияние процессов, протекавших в социально-экономической жизни страны в 2019 году на страховой рынок, а также о перспективах, открывшихся в результате принятия законов и внесения поправок в законодательство и ожиданий в этой сфере в нынешнем году.

По мнению эксперта в сфере страхования Илькина Ибрагимова, в 2020 году обязательное медицинское страхование по объему страховых сборов опередит другие направления на данном рынке: "2019 год запомнился низким уровнем страховых взносов по сравнению с предшествующим годом. Это было связано с определенными поправками в Налоговый кодекс. В законодательстве страны, касающемся страхового рынка, произошли фундаментальные изменения. В качестве примера можно указать разработку и вступление в силу закона как об обязательном медицинском страховании, так и аграрном страховании. В то же время в прошлом году были предприняты важные шаги в сфере обязательного страхования недвижимости: страховые компании серьезно взялись за этот вопрос. Благодаря этому в конце года существенно ускорился процесс получения населением страховых свидетельств по обязательному страхованию недвижимости.

Эксперт в сфере страхования Илькин Ибрагимов: "В этом году ожидается рост страховых сборов по обязательному страхованию недвижимости".

С 1 января 2020 года началось внедрение закона об аграрном страховании. В настоящее время идет процесс окончательного формирования общей структуры данного вида страхования. Предполагается, что применение аграрного страхования начнется со второй половины нынешнего года.

Внедрение государством обязательного медицинского страхования в стране с этого года является положительным шагом. В предшествующие годы страхование жизни принесло больше страховых взносов по сравнению с иными видами страхования. А в этом году наибольший объем страховых взносов ожидаются в сфере обязательного медицинского страхования. Поскольку для этой сферы государство выделит средства, и в то же время будут осуществляться сборы страховых выплат с граждан. В 2020 году ожидается рост в сфере обязательного страхования недвижимости. В предыдущие годы по этому виду страхования собиралось меньше взносов".

Комментируя Report состояние страхового рынка страны в 2019 году, эксперт в сфере страхования Хаял Мамедханлы отметил, что проведенные в прошлом году обсуждения и осуществленные просветительские мероприятия по страховому рынку окажут благотворное влияние на состояние страхового рынка в последующие годы: "По сравнению с 2018 годом в прошлом году наблюдалось сокращение страхового рынка, причиной чему послужило снижение уровня сборов по страхованию жизни. Так, после принятия соответствующих поправок в законодательство о страховании жизни в данной сфере произошло существенное снижение. К позитивным тенденциям прошлого года следует отнести рост показателей по некоторым видам добровольного страхования, не связанным со страхованием жизни. Лично меня это очень обрадовало. Я не считаю рост взносов по обязательному страхованию показателем развития рынка. Вместе с тем, наметилось определенное оживление в таких сферах, как КАСКО-страхование, медицинское страхование, страхование аграрных рисков, страхование имущества и других видах добровольного страхования. Благодаря этому, в целом, удалось сохранить стабильность рынка. Однако показатели говорят о понижении рынка, хотя мы прогнозировали в начале года рост показателей по сравнению с предыдущим годом.

Одной из самых обсуждаемых тем в 2019 году была сфера страхования. В частности, последние два месяца минувшего года запомнились бурными дискуссиями по поводу обязательного страхования недвижимости. Вероятно, эти обсуждения и просветительские мероприятия дадут результаты в последующие годы, во всяком случае многие уже проявляют интерес к страхованию имущества".

Эксперт в сфере страхования Хаял Мамедханлы: "Я ожидаю как минимум 10%-й рост на страховом рынке в 2020 году".

Рассказывая об ожиданиях на текущий год, Х.Мамедханлы отметил, что в 2020 году на страховом рынке страны прогнозируется как минимум 10%-й рост: "Правда, росту в основном, способствует аграрное страхование и обязательное страхование недвижимости. На последующих этапах развитие различных видов обязательного страхования окажет стимулирующее воздействие и на расширение добровольных видов страхования. Таким образом, ситуацию на страховом рынке можно считать стабильной. Отрадным является и тот факт, что количество страховых компаний остается стабильным. В предшествующие периоды мы становились свидетелями тому, как страховые компании то и дело покидали рынок. В прошлом году рынок стабилизировался, и созданы две новые страховые компании. С большой долей вероятности, в этом году на рынке наметится определенная тенденция развития".

По словам эксперта, 2019 год можно считать провальным для сферы обязательного страхования автотранспортных средств. Этот вид страхования впервые стал убыточным в 2019 году. Если в последующие годы не произойдет уменьшение числа дорожно-транспортные происшествия (ДТП) или рост страховых выплат, то этот вид страхования станет проблемным для рынка. Большинство страховых компаний несут убытки по данному виду страхования. Причиной тому являются участившиеся ДТП, многократное подорожание автозапчастей, а также несоответствие действующих страховых тарифов и страховых сумм к реалиям. Если раньше расходы в результате одного дорожно-транспортного происшествия составляли 200-300 манатов, то ныне эта сумма составляет тысячу манатов. В результате большую часть собранных страховых взносов страховые компании тратят на покрытие страховки. Как следствие, страховые компании платят по страховке меньше, что, разумеется, вызывает недовольство клиентов. Успешным 2019 год выдался для добровольного страхования, чего не скажешь об обязательном страховании.

В отличие от 2018-го, в прошлом году наметился рост по КАСКО-страхованию. Важная роль в этом принадлежит просветительским работам, проводимым в рамках проекта "КАСКО-БУТИК". Показатели рынка КАСКО-страхования выросли по сравнению с 2018 годом на 5 млн манатов. Полагаю, эта тенденция сохранится и в 2020 году.

Пока не совсем ясна ситуация на рынке добровольного медицинского страхования. Направление развития этого рынка будет зависеть от эффективности механизма обязательного медицинского страхования. Эффективность механизма обязательного медицинского страхования, возможно, обернется некоторым спадом на рынке добровольного медицинского страхования. А сбой механизма подогреет интерес к продуктам добровольного медицинского страхования".

Х.Мамедлы отметил, что в то время как во всем мире развиваются сотни видов страхования, в Азербайджане существуют всего 5-6 видов. "Показатели по страхованию авиационных и морских рисков, страхованию ответственности остаются неизменными из года в год, хотя у этих рынков довольно большой потенциал. Хотя в прошлом году по различным видам страхования и были внедрены новые продукты, но не было применено новых видов страхования".

Отметим, что Центробанк Азербайджана (ЦБА) обнародовал планы на текущий год, объявив, что приоритетными направлениями станут обеспечение эффективного регулирования и контроля в страховом секторе, придание дополнительных импульсов развитию системы обязательного и добровольного страхования, а также иным сегментам финансовых рынков.

ЦБА заявил о намерении расширить охват страхования, внедрить новые инструменты страхования, совершенствовать систему контроля страхования, поощрять добровольное страхование юридических и физических лиц, устранить негативные случаи в сфере страхования, повышать доверие к страховому сектору. Для достижения прогресса в указанных направлениях будет проведена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы страховой деятельности.

В заявлении ЦБА было отмечено, что развитие страхования сельского хозяйства на новых институциональных основаниях в 2020 году окажет поддержку аграрному сектору страны, придаст импульс долгосрочному инвестиционному планированию. "С целью совершенствования контроля будут созданы условия для привлечения страховщиков, страховых посредников, в том числе зарубежных страховщиков и страховых брокеров, их представительств в Азербайджане, будет обеспечено ведение реестра представительств, юридических лиц, осуществляющих вспомогательную деятельность в сфере страхования. В рамках контроля также планируется проведение выездных проверок страховщиков", - отмечается в заявлении регулятора.

Напомним, что в январе-октябре прошлого года действующие в Азербайджане страховые компании собрали страховые взносы на сумму 570,5 млн манатов и осуществили выплаты в размере 225,5 млн манатов. По рынку добровольного страхования взносы составили в целом 387,5 млн манатов, а выплаты - 159,7 млн манатов. По рынку обязательного страхования общий объем страховых взносов составил 183,5 млн манатов, а выплат - 65,8 млн манатов.

В октябре страховые взносы и страховые выплаты по сравнению с сентябрем сократились на 8,7% и 9,4%, соответственно. В сентябре по сравнению с августом страховые взносы выросли на 12,35%, а выплаты - на 25,8%. Так, страховые взносы в октябре составили 48 млн. манатов, в сентябре - 52,6 млн. манатов, а в августе - 46,8 млн. манатов. Страховые выплаты в октябре составили 23,7 млн. манатов, в сентябре - 26,2 млн. манатов, а в августе - 20,8 млн. манатов.

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года в прошлом году страховые взносы уменьшились на 7,6%, а страховые выплаты выросли на 9,5%. На рынке добровольного страхования отмечено снижение страховых взносов на 14,13% и рост страховых выплат на 6,6%. По рынку обязательного страхования рост страховых взносов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 10,25%, а страховых выплат - на 17,07%.

За отчетный период наибольший объем страховых взносов были собраны соответственно ОАО Pasha Həyat Sığorta (180,1 млн манатов), ОАО Pasha Sığorta (132,6 млн манатов), Государственной страховой коммерческой компанией (43,6 млн манатов), страховой компанией Atəşgah Həyat (31,1 млн манатов), страховой компанией "Атешгях" (30,4 млн манатов). Наибольшие суммы страховых выплат осуществлены соответственно ОАО Pasha Həyat Sığorta (74,3 млн манатов), ОАО Pasha Sığorta (43,6 млн манатов), страховая компания "Атешгях" (16,3 млн манатов), Государственная страховая коммерческая компания (13 млн манатов), ОАО “AtaSığorta” (12,4 млн манатов) и страховая компания Atəşgah Həyat (10,7 млн манатов).