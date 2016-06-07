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    ​Николай Кураев: Unibank Mobile является совершенной услугой мобильного банкинга

    Unibank Mobile отвечает всем требованиям безопасности и в то же время имеет простую систему подключения

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Мобильное банковское приложение Unibank Mobile является совершенной услугой мобильного банкинга. Как передает Report со ссылкой на Unibank, об этом сказал генеральный директор компании ScienceSoft Николай Кураев, коснувшись вопроса готовности банков к технологическим новшествам.

    "Мы участвовали в разработке одного из первых мобильных приложений на рынке Азербайджана – Unibank Mobile. Это мобильное банковское приложение, созданное совместными усилиями экспертов компании ScienceSoft и Unibank, позволяет клиентам удаленно воспользоваться 95% банковских услуг, а также дает возможность связаться с банком с помощью звонка или текстового сообщения", - отметил Н.Кураев.

    По его словам, разработанный с учетом функционирования в рамках ASAN Imza, Unibank Mobile отвечает всем требованиям безопасности и в то же время имеет простую систему подключения.

    "Основная идея интерфейса приложения – индивидуальный подход к каждому клиенту. В главном меню сконцентрирована только личная информация пользователя: баланс, последние совершённые операции и ближайшие автоплатежи. Более того, приложение оснащено тремя виджетами, благодаря которым клиент может получать уведомления о последних новостях и предложениях банка", - сообщил глава компании.

    По словам Н.Кураева, предположительно в ближайшие несколько лет использование мобильного приложения продолжит вытеснять посещение сервисных центров. "Прогнозы, утверждающие, что к 2030-му году количество пользователей мобильного банкинга достигнет 2 млрд. человек, только подкрепляют такую гипотезу", - отметил он. 

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