Никола Сапорити: IFC согласовывает проект водоснабжения Баку и Абшерона - ЭКСКЛЮЗИВ

Международная финансовая корпорация (IFC) продолжает переговоры с правительством Азербайджана по инфраструктурному проекту, который обеспечит водоснабжение Баку и Абшерона в течение следующих 30 лет.

Об этом сообщил Report главный инвестиционный директор IFC Никола Сапорити.

По его словам, IFC, являясь частью Группы Всемирного банка, поддерживает инфраструктурные проекты, включая финансируемые частным сектором в водной сфере, и участвует в подготовке соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по опреснению морской воды в Азербайджане.

"У нас есть соглашение с Министерством экономики Азербайджана по данному проекту. Мы помогаем в проработке коммерческих и технических аспектов, определении масштаба и местоположения, разработке условий контракта и оценке рисков. В настоящее время компания ACWA Power и правительство обсуждают инфраструктурный контракт, рассчитанный на 30-летнее водоснабжение Баку и Абшерона", - отметил он.

Сапорити напомнил, что тендер состоялся в ноябре прошлого года, и предложение ACWA Power было признано наиболее подходящим. "После подписания контракта в ближайшие недели компания начнет переговоры с международными банками о финансировании и реализует проект на максимально выгодных условиях. Его цель – укрепить водоснабжение Баку и Абшерона, а также расширить использование альтернативных источников воды", - добавил он.