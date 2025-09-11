Никола Сапорити: IFC согласовывает проект водоснабжения Баку и Абшерона - ЭКСКЛЮЗИВ

Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Финансы
    • 11 сентября, 2025
    • 16:35
    Международная финансовая корпорация (IFC) продолжает переговоры с правительством Азербайджана по инфраструктурному проекту, который обеспечит водоснабжение Баку и Абшерона в течение следующих 30 лет.

    Об этом сообщил Report главный инвестиционный директор IFC Никола Сапорити.

    По его словам, IFC, являясь частью Группы Всемирного банка, поддерживает инфраструктурные проекты, включая финансируемые частным сектором в водной сфере, и участвует в подготовке соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по опреснению морской воды в Азербайджане.

    "У нас есть соглашение с Министерством экономики Азербайджана по данному проекту. Мы помогаем в проработке коммерческих и технических аспектов, определении масштаба и местоположения, разработке условий контракта и оценке рисков. В настоящее время компания ACWA Power и правительство обсуждают инфраструктурный контракт, рассчитанный на 30-летнее водоснабжение Баку и Абшерона", - отметил он.

    Сапорити добавил, что тендер состоялся в ноябре прошлого года, и правительство Азербайджана посчитало предложение ACWA Power наиболее подходящим:

    Сапорити напомнил, что тендер состоялся в ноябре прошлого года, и предложение ACWA Power было признано наиболее подходящим. "После подписания контракта в ближайшие недели компания начнет переговоры с международными банками о финансировании и реализует проект на максимально выгодных условиях. Его цель – укрепить водоснабжение Баку и Абшерона, а также расширить использование альтернативных источников воды", - добавил он.

    Nikola Saporiti: "IFC Bakı və Abşeron üçün 30 illik su təminatı layihəsini razılaşdırır" - EKSKLÜZİV
    Nicola Saporiti: IFC coordinates Baku and Absheron water supply project – EXCLUSIVE

