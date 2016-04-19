​Nikoil Bank запустил "Летнюю программу стажировки"

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Nikoil Bank объявляет о запуске "Летней программы стажировки" для выпускников столичных и региональных высших учебных заведений.

Как передает Report со ссылкой на банк, с 1 мая до 1 августа текущего года соответственно в головном офисе и филиалах банка будут проходить практические занятия по кредитованию микро- и малого бизнеса.

За весь период программы практиканты ознакомятся с полной информацией о Nikoil Bank, законе о банках АР, кодексе корпоративного поведения и переписки, о регламенте выдачи бизнес-кредитов, а также, примут участие в тренингах, где обсудят такие темы, как роль микрофинансирования в экономике страны, техника эффективных продаж, оценка рисков при выдаче кредитов, финансовый анализ баланса заемщика и прочее.

Все желающие принять участие в данной программе в возрасте от 21 до 30 лет и желательно с высшим экономическим образованием должны пройти регистрацию, выслав резюме на адрес электронной почты hr@nikoil.az с пометкой "Летняя программа стажировки". После отбора ограниченного количества анкет, будущие практиканты будут приглашены в банк на традиционное интервью, в ходе которого им будут предоставлены тесты на логику. Набравшие высший бал автоматически будут зачислены в списки участников данной программы. Напомним, что наиболее активные практиканты после окончания программы получат возможность стажироваться в одном из филиалов с учетом дальнейшего трудоустройства в банке.