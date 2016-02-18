​Nikoil Bank запустил льготную акцию для долларовых заемщиков

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank в связи с недавней второй девальвацией национальной валюты в декабре 2015 года запустил очередную кампанию "Надежный друг познается в беде" по оздоровлению потребительских и бизнес кредитов, выданных в долларах США. До 31 марта текущего года включительно каждому заемщику потребительского и бизнес кредитования будет дана возможность погасить весь кредитный остаток по курсу 1,30 AZN/USD.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, для остальных заемщиков применяются другие виды льготной программы. При погашении кредита списание основного долга будет проводиться в первую очередь. Кроме того, клиентам предоставляется возможность снижения годовой процентной ставки с условием продления срока кредита.

Nikoil Bank - это универсальная финансово-кредитная организация, предлагающая полный пакет услуг, в числе которых - расчетные, кредитные, платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции, осуществляемые в национальной и иностранной валютах. Филиальная сеть банка насчитывает 21 точку продаж, которые располагаются как в Баку, так и в регионах Азербайджана.