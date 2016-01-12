​Nikoil Bank в рамках новой акции привлек вклады в объеме свыше 50 млн. манатов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank в рамках акции, которая продлится до 25 января, на сегодняшний день уже привлекло более 50 млн. манатов вкладов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, по условиям акции, желающие могут разместить вклад на сумму не менее 1 000 AZN/USD/EUR сроком до 3-60 месяцев. Тем самым, в качестве бонуса вкладчик получает дополнительный 1% на процентную ставку по размещенному вкладу.

Помимо этого, каждый вкладчик получает право участия в лотерее, в которой разыгрываются ценные призы, 15 тыс. долларов и 20 штук современных смартфонов. Призы будут разыграны 29 января в главном офисе банка, расположенном по адресу г.Баку, ул. Пушкина, 30.

Отметим, что на сегодняшний день объем размещенных физическими лицами в Nikoil Bank вкладов равен 291 млн. манатов.