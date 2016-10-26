Nikoil Bank удвоил капитал

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ ЗАО Nikoil Bank увеличил уставный капитал на 95,24% или 90 млн манатов – до 184,5 млн. Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

По информации, 25 октября на бирже заключена сделка по купле-продаже акций банка, в рамках которой в альтернативном сегменте первичного рынка реализовано 45 млн акций номиналом 2 маната. Андеррайтером размещения является инвестиционная компания PASHA Capital.

Все акции приобрело ЗАО Topaz Investment, основной акционер Nikoil Bank. В результате доля компании в уставном капитале банка выросла с 84,08% до 91,85%. В то же время доля ЗАО Nikoil снизилась с 15,55% до 7,96%, ООО ISR Holding – с 0,37% до 0,19%.

За последний месяц ЗАО Nikoil Bank дважды увеличил уставный капитал. До этого он был увеличен в 2,7 раза или на 60 млн манатов - до 94,5 млн.

Напомним, что Nikoil Bank создан в 2002 году на базе коммерческого банка Ülpər, действующего с 1994 года.



