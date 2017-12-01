Nikoil Bank провел очередную донорскую акцию

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В связи со Всемирным днем борьбы со СПИДом, коллектив Nikoil Bank провел традиционную, добровольную донорскую акцию по сдаче крови.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в акции приняли участие сотрудники головного офиса банка и городских филиалов. Данная традиция, проводимая два раза в год, реализуется в рамках программы социальной корпоративной ответственности банка.

Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil