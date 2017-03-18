Nikoil Bank провел благотворительную акцию, посвященную празднику Новруз

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Nikoil Bank, оставаясь верным своим традициям, и на этот раз провел очередную благотворительную акцию, посвященную празднику Новруз.

Как сообщили Report из банка, 150 детей школы-интерната №11 поселка Бильгях, лишенных родительской заботы, были приглашены в Азербайджанский национальный драматический театр, где маленькие зрители получили незабываемые впечатления от праздничного спектакля. Детей развлекали символы праздника Новруз – Коса и Кечал, Бахар Гызы и остальные герои национального фольклора. Помимо хорошего настроения, каждый ребенок получил традиционный подарок.

Отметим, что Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.