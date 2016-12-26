 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Nikoil Bank провел благотворительную акцию

    Банк организовал праздник в диспансере для детей, страдающих костным туберкулезом

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В преддверии Нового года сотрудники Nikoil Bank организовали праздник в диспансере п.Бильгях, в котором проходят лечение и реабилитацию дети, страдающие костным туберкулезом. 

    Об этом сообщили Report из банка.

    Помимо праздничного обеда и тортов, на мероприятие были приглашены профессиональные артисты, которые в роли Деда Мороза и Снегурочки развлекали маленьких друзей веселыми играми, музыкальными номерами и танцами. В конце праздника каждому ребенку был вручен новогодний подарок.

    "Банк не обделил своим вниманием и малоимущих. Тридцать нуждающихся семей, проживающих в Насиминском районе Баку, получили от банка новогодний продовольственный пай. Таким образом, Nikoil Bank еще раз доказал, что одной из основных миссий социальной ответственности является своевременная помощь и поддержка тем, кто нуждается в этом больше остальных", - говорится в информации.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi