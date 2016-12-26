Nikoil Bank провел благотворительную акцию

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В преддверии Нового года сотрудники Nikoil Bank организовали праздник в диспансере п.Бильгях, в котором проходят лечение и реабилитацию дети, страдающие костным туберкулезом.

Об этом сообщили Report из банка.

Помимо праздничного обеда и тортов, на мероприятие были приглашены профессиональные артисты, которые в роли Деда Мороза и Снегурочки развлекали маленьких друзей веселыми играми, музыкальными номерами и танцами. В конце праздника каждому ребенку был вручен новогодний подарок.

"Банк не обделил своим вниманием и малоимущих. Тридцать нуждающихся семей, проживающих в Насиминском районе Баку, получили от банка новогодний продовольственный пай. Таким образом, Nikoil Bank еще раз доказал, что одной из основных миссий социальной ответственности является своевременная помощь и поддержка тем, кто нуждается в этом больше остальных", - говорится в информации.