Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank присоединился к кампании Visa по премиальным картам. Как сообщает Report со ссылкой на банк, при оплате на сумму свыше 50 AZN посредством Visa Gold и Visa Platinum, каждому клиенту банка предоставляется шанс участвовать в стимулирующей лотереи.

В лотерее будут разыгрываться 6 туристических сертификатов на сумму в 6 350 AZN каждый и 120 ваучеров от одной из престижных парфюмерных сетей Азербайджана.

Для участия в лотерее необходимо зарегистрировать карту и все оплаты, осуществленные за период акции, на сайте www.visa.com.az.

На сегодняшний день филиальная сеть Nikoil Bank насчитывает 21 точку продаж, которые располагаются как в Баку, так и в регионах Азербайджана.