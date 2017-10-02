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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank предлагает кредит под залог недвижимости под 20% годовых. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Банк предоставляет клиентам возможность оформить кредит до 50 тыс. манатов сроком до 60-ти месяцев. Для этого необходимо предоставить в любое отделение банка удостоверение личности, документы, подтверждающие доходы, документы на недвижимость (http://bit.ly/2g3eEp2).

Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.