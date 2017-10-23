Nikoil Bank предлагает долларовым вкладчикам выгодный кредит

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank предлагает клиентам выгодный кредит в манатах под залог долларового депозита.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, клиенты смогут оформить кредит до 70% от общей суммы долларового депозита, сроком до 12-ти месяцев. Комиссия за оформление не взимается.

Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.