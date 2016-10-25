Nikoil Bank предлагает депозит под 18,5% годовых

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Депозит "Стабильный" остается одним из самых востребованных вкладов ЗАО Nikoil Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, депозит "Стабильный" обладает следующими преимуществами и новшествами:

1) Выгодные условия: доходность вкладов в манатах до 18,5% годовых и до 3% годовых в долларах. Данный вклад позволяет не только сохранить свои денежные средства, но и пополнять депозит на протяжении 12-ти месяцев без снижения годовой ставки на накапливаемую сумму. В случае ежемесячной выплаты процентов, ставка снижается на 0,5% годовых.

2) Гибкость: дает возможность воспользоваться правом забрать свои денежные средства как в полном объеме, так и частично в любое время, при этом проценты выплачиваются в размере до 50% от начисленных процентов только за снимаемую сумму, не прерывая договора и не теряя процентов за оставшуюся сумму.

3) Удобство: дистанционное пополнение баланса, посредством официального сайта банка www.nikoil.az, а также сайта оплат www.hesab.az и платежных терминалов Million, Golden Pay, E-manat, Easy pay с нулевой комиссией.

Подробную информацию о вкладах можно получить, позвонив по короткому номеру (012) 981.

Напомним, что Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil