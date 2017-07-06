Nikoil Bank получил дополнительные средства на ипотеку

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Nikoil Bank получил очередной крупный лимит от Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) на 13 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Nikoil Bank тесно сотрудничает с АИФ с 2006 года, и продолжает активную выдачу ипотечных кредитов. С начала текущего года было выдано ипотечных кредитов на сумму 4 726 900 манатов, на сегодняшний день на рассмотрении находятся заявки на сумму 1 873 750 манатов, сумма не использованного лимита составляет 6 399 350 манатов.

Согласно условиям государственного ипотечного кредитования, кредиты выдаются на сумму до 100 тысяч манатов, с процентной ставкой от льготных 4% и до стандартных 8% годовых, сроком на 30 и 25 лет соответственно.Сумма первоначального взноса составляет 15% от общей стоимости недвижимости. На сегодняшний день банком было выдано 1 134 кредита на сумму свыше 43 млн манатов.

Напомним, что вот уже шестой год отдельно функционирует специализирующийся на выдаче ипотечных кредитов филиал № 8, который расположен по адресу г.Баку, ул. Салатын Аскеровой 161, контактные номера +99412 981 внутренний 2808, 2809. Все желающие могут обратиться как непосредственно в филиал, также всю необходимую информацию могут получить посредством сайта Банка (http://www.nikoil.az/az/credits/c7/)

NikoilBank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil