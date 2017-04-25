Nikoil Bank поддержал международный турнир по регби

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 22-23 апреля 2017 года на стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялся международный юношеский турнир Nikoil Cup по регби, посвященный памяти Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова.

Об этом сообщили Report в ОАО Nikoil Bank, являющемся спонсором турнира.

В турнире приняли участие 8 команд из Азербайджана, Грузии и России: "Карабах", "Тигры", TİSA Titans (Азербайджан), "Цикара", "Мимино", "Вефхвеби" (Грузия), "Драконы", "Медведи" (Россия). Организаторами турнира выступили регбийный клуб "Карабах", Федерация регби Азербайджана и Главное управление молодежи и спорта города Баку.

В захватывающих матчах юные регбисты порадовали зрителей бескомпромиссной борьбой, динамичностью комбинаций, выносливостью и зрелищной игрой. Победителем турнира стала команда "Драконы" из Пензы (Россия). На втором месте – "Вефхвеби" (Грузия), на третьем также регбисты из Грузии – команда "Мимино".

"Финансовая поддержка таких мероприятий - неотъемлемая часть социального направления банка. Несмотря на то, что регби является новым видом спорта не только для Азербайджана, но и для всего региона, проведение данного международного турнира еще раз доказывает интерес подрастающего поколения к физическому развитию и спорту в целом", - говорится в сообщении.

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