Nikoil Bank обновил услугу Cash-in

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank обновил функцию Cash-in по пополнению собственных текущих и карточных средств онлайн, посредством сайтов www.hesab.az и www.e-pul.az или через специальные платежные терминалы. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, данная функция позволяет клиентам круглосуточно осуществлять пополнение собственных расчетных, депозитных и карточных счетов, счетов Forex, а также вносить средства для дальнейшего погашения кредитной задолженности через терминалы MilliÖn, EasyPay и E-manat. Услуга предусматривает возможность внесения наличных средств как в национальной валюте, так и в долларах США и евро. Клиентам также предоставляется возможность оплаты своих кредитов посредством мобильного приложения CİB, которую каждый может установить самостоятельно.

Всего по Азербайджану MilliÖn предоставляет 2684 терминала с активным платежным функционалом Nikoil Bank, E-manat 2083 терминала и 309 терминалов приходится на EasyPay.

Nikoil Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.