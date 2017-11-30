Nikoil Bank обновил корпоративный сайт

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Nikoil Bank запустил обновленный корпоративный сайт. Новый сайт получил современный дизайн, реконструированы структура и содержание разделов, упрощено использование.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, полностью отвечающий мировым и корпоративным стандартам, а также требованиям законодательства, сайт www.nikoil.az в тоже время является очень простым и удобным в навигации. Индивидуальный дизайнерский подход позволяет с легкостью и детально ознакомиться с важной информацией: о банке, его истории, стратегии, организационной структуре, миссии и финансовых показателях, актуальными продуктами и их условиями, специальными предложениями, последними новостями и подобрать для себя тот или иной банковский продукт в обновленной продуктовой линейке сами или с помощью онлайн-чата с сотрудниками банка.

Онлайн-заявка на кредит и заказ пластиковой карты, кредитные и коммунальные платежи, депозитный и кредитный калькуляторы, помощники по выбору удобного продукта, интернет-банкинг, карта с точным указанием всех филиалов и банкоматов банка – далеко не полный перечень услуг нового корпоративного сайта www.nikoil.az