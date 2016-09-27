Nikoil Bank обновил депозитную линейку

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank обновил линейку вкладов, сделав ее еще более привлекательной для своих клиентов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, новая линейка представлена депозитом Nikoil Стабильный.

"Процентные ставки, представленные банком, полностью отвечают рыночным критериям и на сегодняшний день являются лучшим сочетанием доходности и надежности вкладов", - говорится в заявлении.

Напомним, что 21 сентября акционеры Nikoil Bank объявили об увеличении уставного капитала на 150 млн. манатов. Таким образом, до конца октября уставный капитал банка составит 184,5 млн. манатов.