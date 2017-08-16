Nikoil Bank объявил о приеме на работу

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank объявил набор на вакансию специалиста отдела маркетинга.

Об этом сообщили Report из банка.

По информации, в обязанности специалиста отдела маркетинга входит:

-Управление и осуществление рекламных и маркетинговых стимулирующих мероприятий;

-Определение требований рынка в отношении существующей и будущей продукции;

-Подготовка исследований и анализ текущей рыночной ситуации и конкурентной среды;

- Разработка и реализация маркетинговых планов, новых и существующих проектов и продукции;

-Организация процесса контроля и анализа существующих продуктов и услуг по клиентской базе;

-Организация контроля по изготовлению и заказу рекламы;

-Организация работы по развитию рекламных продукций и услуг;

-Регулярное обновление и поддержка актуальной информации на официальном сайте и в социальных страницах банка;

-Подготовка медиа контента и медийной рекламы;

-Подготовка цифрового медиа плана по продвижение банковских услуг в социальных сетях;

-Координация проектов социальной ответственности банка;

Требования к кандидату:

-Высшее образование;

-Опыт работы в сфере маркетинга более 2 лет (Опыт работы в сфере банковского маркетинга будет являться преимуществом при подборе кандидатов);

-Креативное и аналитическое мышление;

-Умение вести переговоры;

-Опыт работы в Digital marketing;

-Знание в области Social Media Marketing;

-Знание офисных программ;

-Свободное владение азербайджанским и русским языками (знание английского языка будет являться преимуществом при подборе кандидатов).

CV следует направить до 31 августа с пометкой "Специалист отдела маркетинга" на электронный адрес: marketing@nikoil.az