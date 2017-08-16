Nikoil Bank объявил о приеме на работу

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank объявил набор на вакансию специалиста отдела маркетинга.
Об этом сообщили Report из банка.
По информации, в обязанности специалиста отдела маркетинга входит:
-Управление и осуществление рекламных и маркетинговых стимулирующих мероприятий;
-Определение требований рынка в отношении существующей и будущей продукции;
-Подготовка исследований и анализ текущей рыночной ситуации и конкурентной среды;
- Разработка и реализация маркетинговых планов, новых и существующих проектов и продукции;
-Организация процесса контроля и анализа существующих продуктов и услуг по клиентской базе;
-Организация контроля по изготовлению и заказу рекламы;
-Организация работы по развитию рекламных продукций и услуг;
-Регулярное обновление и поддержка актуальной информации на официальном сайте и в социальных страницах банка;
-Подготовка медиа контента и медийной рекламы;
-Подготовка цифрового медиа плана по продвижение банковских услуг в социальных сетях;
-Координация проектов социальной ответственности банка;
Требования к кандидату:
-Высшее образование;
-Опыт работы в сфере маркетинга более 2 лет (Опыт работы в сфере банковского маркетинга будет являться преимуществом при подборе кандидатов);
-Креативное и аналитическое мышление;
-Умение вести переговоры;
-Опыт работы в Digital marketing;
-Знание в области Social Media Marketing;
-Знание офисных программ;
-Свободное владение азербайджанским и русским языками (знание английского языка будет являться преимуществом при подборе кандидатов).
CV следует направить до 31 августа с пометкой "Специалист отдела маркетинга" на электронный адрес: marketing@nikoil.az
Namiq HüseynovАвтор новости
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