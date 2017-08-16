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    Nikoil Bank объявил о приеме на работу

    Банк ищет специалиста отдела маркетинга© Report

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank объявил набор на вакансию специалиста отдела маркетинга.

    Об этом сообщили Report из банка.

    По информации, в обязанности специалиста отдела маркетинга входит:

    -Управление и осуществление рекламных и маркетинговых стимулирующих мероприятий;

    -Определение требований рынка в отношении существующей и будущей продукции;

    -Подготовка исследований и анализ текущей рыночной ситуации и конкурентной среды;

    - Разработка и реализация маркетинговых планов, новых и существующих проектов и продукции;

    -Организация процесса контроля и анализа существующих продуктов и услуг по клиентской базе;

    -Организация контроля по изготовлению и заказу рекламы;

    -Организация работы по развитию рекламных продукций и услуг;

    -Регулярное обновление и поддержка актуальной информации на официальном сайте и в социальных страницах банка;

    -Подготовка медиа контента и медийной рекламы;

    -Подготовка цифрового медиа плана по продвижение банковских услуг в социальных сетях;

    -Координация проектов социальной ответственности банка;

    Требования к кандидату:

    -Высшее образование;

    -Опыт работы в сфере маркетинга более 2 лет (Опыт работы в сфере банковского маркетинга будет являться преимуществом при подборе кандидатов);

    -Креативное и аналитическое мышление;

    -Умение вести переговоры;

    -Опыт работы в Digital marketing;

    -Знание в области Social Media Marketing;

    -Знание офисных программ;

    -Свободное владение азербайджанским и русским языками (знание английского языка будет являться преимуществом при подборе кандидатов).

    CV следует направить до 31 августа с пометкой "Специалист отдела маркетинга" на электронный адрес: marketing@nikoil.az

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