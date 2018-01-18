Nikkei превысил 24 000 пунктов впервые за 27 лет

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Азиатские акции выросли в четверг благодаря позитивной динамике акций китайских банков и региональных технологических компаний. Как сообщает Report со ссылкой на Вести. Экономика, по данным MarketWatch, фондовые индексы США накануне установили новые рекорды.

Японский индекс Nikkei превысил отметку 24 000 пунктов впервые с ноября 1991 года. Исторического максимума Nikkei достигал в декабре 1989 года (38 957 пунктов) и, несмотря на прошедшие 29 лет, сейчас показатель на 38,5% ниже этого уровня.

Оптимизм по поводу перспектив устойчивого глобального роста и повышения корпоративных прибылей способствует росту акций. Так, вчера индекс Dow Jones Industrial Average впервые завершил торги выше отметки 26 000 пунктов.