Nikkei: Курс японской валюты к доллару опустился до минимального значения за 34 года

Курс японской национальной валюты к доллару опустился до минимального значения за 34 года. Как свидетельствуют данные электронных валютных торгов, доллар впервые с апреля 1990 года в определенный момент стал стоить дороже 160 иен.

Курс японской национальной валюты к доллару опустился до минимального значения за 34 года. Как свидетельствуют данные электронных валютных торгов, доллар впервые с апреля 1990 года в определенный момент стал стоить дороже 160 иен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на японское издание Nikkei.

Главным фактором продолжающегося падения иены остается сохраняющийся разрыв в учетных ставках со странами Запада, где они повышались для борьбы с инфляцией. В Японии же, которая на протяжении десятилетий боролась с негативным воздействием дефляции, власти и регулятор настроены на достижение целевого показателя по инфляции в 2%, для чего стимулируют экономику, в том числе благодаря низким ставкам. Это делает вложения в активы, номинированные в долларах и евро, более выгодными, чем инвестиции в продукты, номинированные в иенах.