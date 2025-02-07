НИИ кардиологии выбирает аудитора

Научно-исследовательский институт (НИИ) кардиологии имени академика Джахангира Абдуллаева объявил запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Научно-исследовательский институт (НИИ) кардиологии имени академика Джахангира Абдуллаева объявил запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 51 манат.

Претенденты могут подать свои предложения до 21 февраля по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Фатали хана Хойского, 85.

Предложения будут рассмотрены 21 февраля в 17:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем запроса стало ООО Azəruçot. Компании было выплачено 9 тыс. манатов.