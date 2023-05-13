Нигяр Вагабзаде: Доля бюджетных ассигнований в доходах ГФСЗ упала ниже 20%

В результате проведенных в Азербайджане реформ доля отчислений из государственного бюджета в доходах государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения снизилась ниже 20%.

В результате проведенных в Азербайджане реформ доля отчислений из государственного бюджета в доходах государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения снизилась ниже 20%.

Как передает Report, об этом сообщила начальник управления социального страхования и контроля трудовых отношений Главного управления экономического анализа и контроля учета государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нигяр Вагабзаде.

"Если в 2018 году эта цифра составляла 35,6%, то в 2022 году - 19,7%", - отметила Н. Вагабзаде.

По ее словам, хотя минимальная заработная плата в Азербайджане повышена с 300 манатов до 345 манатов, все еще встречаются те, кто оформляет зарплату своим работникам на старую сумму, что снижает сборы на обязательное государственное социальное страхование.